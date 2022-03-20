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Путін і Шойгу хочуть задіяти у війні проти України 17-річних, - ГУР

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Президент РФ Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу розглядають можливість залучення до бойових дій неповнолітніх громадян Росії. Зокрема, через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міноборони в Facebook.

Так, Шойгу підписав указ "Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху "Юнармія" до проведення спеціальної операції на території України".

Шойгу постановив підготувати звіт про потенційний резерв юнаків віком 17-18 років для залучення до бойових дій у складі російських військ.

"Вище військове керівництво РФ має надати пропозиції щодо проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль за виконанням наказу покладено на начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидко", - йдеться в повідомленні.

"Юнармія" - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ. Формування виділяється радикальною пропагандистською роботою серед молоді. Членами організації стають діти від 8 років.

У розвідці підкреслили, що такі ж дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів у підрозділах "Гітлер'югенда" залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах, а з вересня 1944 по січень 1945 на службу в гітлерівську армію було залучено 150 тисяч неповнолітніх дівчат.

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