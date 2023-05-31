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Путін ще не програв. Не варто сміятись з танків 60-х років, - Дуда

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Середа 31 травня 2023 14:31
Путін ще не програв. Не варто сміятись з танків 60-х років, - Дуда Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація ще не програла війну, оскільки її війська досі перебувають на території України. Розконсервовану техніку також варто сприймати серйозно, оскільки вона залишається смертоносною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Польщі Анджея Дуди в інтерв'ю Альмару Латуру, генеральному директору Dow Jones, який видає The Wall Street Journal.

За словами Дуди, російський диктатор Володимир Путін ще не програв війну, оскільки "російський каток" продовжує тиснути на Україну внаслідок чого на фронті щодня гинуть сотні людей.

"Росіян - понад 100 мільйонів, українців - менш ніж 40 мільйонів. Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя на вагу золота", - відзначив президент.

Дуда також зауважив, що Росія - ядерна держава, яка має великі склади зброї.

"Навіщо сміятися, що Росія викочує танки 1960-х років? Кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він рушить - він розчавлює, незалежно від того, чи він сучасний", - зауважив президент.

Російська Федерація програє війну тоді, коли її війська будуть відкинути за міжнародно визнані кордони України. Після цього можна буде сказати, що Росія нічого не отримала від війни, її план провалився, а імперські амбіції були покарані.

Розконсервована техніка Росії

Варто відзначити, що мережею регулярно шириться інформація про те, що Росія почала знімати з консервації радянську техніку 40-60-х років.

Наприклад, нещодавно журналісти-розслідувачі з дослідницької групи Conflict Intelligence Team, заявили, що отримали фотографію ешелону, який перевозив танки сімейства Т-54/55 з Далекого Сходу. Ешелон вирушив з міста Арсеньєв Приморського краю, у якому розміщена 1295 Центральна база резерву і зберігання танків.

Розслідувачі відзначили, що Росія використовує проти України танки Т-62 ще з літа минулого року, однак зняття зі зберігання Т-54/55 помітили вперше.

Перші модифікації Т-54 взяли на озброєння ще в другій половині 1940-х років, а Т-55 - у 1958-му.

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