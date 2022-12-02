Путін все ще мститься за Кримський міст. Про що кремлівський диктатор говорив із Шольцем

Як зазначається, Путін знову висловив невдоволення через постачання західної зброї в Україну та "закликав Німеччину переглянути свої підходи у контексті українських подій".

Також російський президент знову спробував "виправдати" удари по критичній інфраструктурі України. За його словами, на такий крок Росія пішла через "атак Києва проти цивільної інфраструктури РФ", ймовірно, натякаючи на інцидент на Кримському мосту.

Зазначимо, що українська сторона заперечує причетність до вибухів на мосту в окупованому Криму.

Оновлено 13:26.

Крім того, Путін закликав Шольца допустити Росію до розслідування вибухів на нитках газопроводу "Північний потік".