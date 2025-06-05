Путін все ще грає в ігри. Немає жодних ознак того, що він хоче миру, - Каллас

"У Європі все потребує часу. Тож ми щойно завершили 17-й пакет санкцій і працюємо над 18-м пакетом. Ми рухаємося так швидко, як можемо. І я думаю, що також дуже важливо надіслати сильний сигнал, щоб чинити тиск на Росію. Тому я не можу назвати вам точний термін, але ми точно прагнемо досягти цього якомога швидше", - сказала Каллас.

Вона додала, що "ми не бачимо жодного руху щодо припинення вогню.

"Зрозуміло, що Путін все ще грається, і немає жодних ознак того, що він хоче миру", - наголосила глава європейської дипломатії.