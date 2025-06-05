Путин все еще играет в игры. Нет никаких признаков того, что он хочет мира, - Каллас

"В Европе все требует времени. Поэтому мы только что завершили 17-й пакет санкций и работаем над 18-м пакетом. Мы движемся так быстро, как можем. И я думаю, что также очень важно послать сильный сигнал, чтобы оказать давление на Россию. Поэтому я не могу назвать вам точный срок, но мы точно стремимся достичь этого как можно скорее", - сказала Каллас.

Она добавила, что "мы не видим никакого движения по прекращению огня.

"Понятно, что Путин все еще играет, и нет никаких признаков того, что он хочет мира", - подчеркнула глава европейской дипломатии.