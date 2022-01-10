Путин сделал заявление о протестах в Казахстане: использовались майданные технологии

Он также заявил, что ситуация в Казахстане является актом агрессии, "на это надо было реагировать без промедления".

"В Казахстане использовались майданные технологии поддержки протестов", - заявил Путин.

По его словам, уже в ближайшее время совместными усилиями ситуация по всему Казахстану будет стабилизирована.

"Ситуация в Казахстане постепенно нормализуется, ряд жизненно важных объектов полностью очищены от боевиков", - заявил он.

Путин уверен, что власти Казахстана сделают все для налаживания нормальной работы правоохранительных органов и экономики страны.