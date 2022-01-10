Путин сделал заявление о протестах в Казахстане: использовались майданные технологии

Президент России Владимир Путин заявил, что Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности. По его словам, в стране использовались майданные технологии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Он также заявил, что ситуация в Казахстане является актом агрессии, "на это надо было реагировать без промедления".
"В Казахстане использовались майданные технологии поддержки протестов", - заявил Путин.
По его словам, уже в ближайшее время совместными усилиями ситуация по всему Казахстану будет стабилизирована.
"Ситуация в Казахстане постепенно нормализуется, ряд жизненно важных объектов полностью очищены от боевиков", - заявил он.
Путин уверен, что власти Казахстана сделают все для налаживания нормальной работы правоохранительных органов и экономики страны.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке государственного переворота в стране.
Отметим, протесты в Казахстане были в начале января 2022 года, люди массово вышли на улицы, выражая недовольство резким подорожанием автомобильного газа.