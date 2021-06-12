Путин считает, что отношения между РФ и США сейчас на самом низком уровне

Президент России Владимир Путин заявил, сейчас отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. Он встретится с Байденом 16 июня в Женеве.

Об этом Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

По его мнению, отношения между странами сейчас находятся на "историческом минимуме".

Ранее сообщалось, что США хотят найти "пути продвижения" отношений с Россией на предстоящем саммите в Женеве. Не в интересах Штатов иметь враждебные отношения с РФ.

Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.

Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".