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Путин сам себе навредил, начав войну против Украины, - The Guardian

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Роман Мирончук

После того как президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину ранее нейтральные Швеция и Финляндия стали потенциальными членами НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Жестокая манера, с которой Владимир Путин пытался лишить Украину возможностей для обеспечения безопасности, привела к внезапному изменению мышления в Финляндии и Швеции, которое оказалось очень сильным, поскольку инициатива вступления в НАТО исходила снизу, а не от политической элиты.

"Отношение к членству в НАТО еще не стабильно, и финны со шведами могут вернуться к комфортному полунейтралитету. Ядерные угрозы России могут заставить избирателей еще раз подумать. Однако есть множество форм членства в НАТО, и Финляндия вместе со Швецией еще не полностью изучили их", - уточняет издание.

При этом может быть сформирована новая граница с НАТО протяженностью 1300 км, что является полной противоположностью тому, чего Путин намеревался добиться в договорах, направленных на сокращение НАТО, которые он приказал Западу принять в прошлом году.

Хуже для Москвы то, что НАТО может укрепиться в Балтийском море, прямо рядом с Калининградским анклавом, стратегической военно-морской базой России.

Напомним, в России пригрозили Швеции и Финляндии "последствиями" за вступление в НАТО.

Мы также писали о том, что вице-канцлер Германии Роберт Габек завил, что страны НАТО не желают спровоцировать Россию из-за поставок танков в Украину.

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