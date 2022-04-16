Путин сам себе навредил, начав войну против Украины, - The Guardian

Жестокая манера, с которой Владимир Путин пытался лишить Украину возможностей для обеспечения безопасности, привела к внезапному изменению мышления в Финляндии и Швеции, которое оказалось очень сильным, поскольку инициатива вступления в НАТО исходила снизу, а не от политической элиты.

"Отношение к членству в НАТО еще не стабильно, и финны со шведами могут вернуться к комфортному полунейтралитету. Ядерные угрозы России могут заставить избирателей еще раз подумать. Однако есть множество форм членства в НАТО, и Финляндия вместе со Швецией еще не полностью изучили их", - уточняет издание.

При этом может быть сформирована новая граница с НАТО протяженностью 1300 км, что является полной противоположностью тому, чего Путин намеревался добиться в договорах, направленных на сокращение НАТО, которые он приказал Западу принять в прошлом году.

Хуже для Москвы то, что НАТО может укрепиться в Балтийском море, прямо рядом с Калининградским анклавом, стратегической военно-морской базой России.