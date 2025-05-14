Путін розуміє лише силу. Глава МЗС Фінляндії попередила про загрозу з боку РФ

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Росія становить довгострокову та екзистенційну загрозу не лише для Європи, а й для миру в усьому світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WELT.
За словами Валтонен, Захід має вже зараз зміцнювати свою оборону і бути готовим до війни - не для того, щоб воювати, а для того, щоб мати змогу себе захистити.
"Щоб стати готовими до війни якомога швидше, не для того, щоб вести війну, а для того, щоб захищатися, щоб мати можливість проектувати силу", - додала вона.
Вона підкреслила, що "на жаль, це єдина мова, яку розуміє Путін". Також міністр наголосила на важливості підтримки України.
Валтонен зазначила, що українці хочуть жити в мирі, без корупції, як незалежна нація в європейській системі цінностей. І Європа, на її думку, повинна зробити все, щоб допомогти у цьому.
"Вони вирішили, що нарешті хочуть жити без корупції, у мирі, незалежно і що вони можуть сподіватися на європейський спосіб життя. Ми повинні дати людям це", - заявила міністр.
Фінляндія є членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Вступ держави до НАТО відбувся 4 квітня 2023 року.
Ще торік у Фінляндії заявляли, що РФ є найсерйознішою загрозою нацбезпеці Фінляндії. Вона вдається до шпигунства та гібридного впливу.
При цьому міністр оборони Фінляндії Анті Хяккянен вважає, що Росія продовжить бути загрозою для європейських країн навіть після того, як війна в Україні завершиться. Москва може застосувати проти Європи військову силу.
На цьому тлі Фінляндія планує вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, а також збільшити загальні витрати на оборону в найближчі роки.
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