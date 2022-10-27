Путін розповів, чи поїде на саміт G20 на Балі

Президент РФ Володимир Путін не виключив можливості своєї присутності на саміті "Великої двадцятки" на Балі. Проте це лише наміри.

Про це він заявив під час виступу на засіданні дискусійного клубу "Валдай", передає РБК-Україна з посиланням на прямий ефір російського телеканалу "Реальное время Live" .

Путін, можливо, поїде на саміт G20, оскільки прагне вирішити питання щодо закінчення зернової угоди, на думку багатьох західних експертів. Проте Кремль не підтверджує це, хоча президент РФ пообіцяв присутність там Росії на високому рівні.

"Я вдячний керівництву та президенту Індонезії Джоко Відодо за запрошення на "двадцятку". Ми подумаємо, як ми це зробимо. Росія точно абсолютно буде там представлена на високому рівні. Можливо, і я поїду, поки я подумаю", - зазначив Путін.

Насправді це може бути перший міжнародний захід після повномасштабного вторгнення в Україну, на якому президент РФ буде присутній разом із західними лідерами.