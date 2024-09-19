Путін розмріявся про збільшення виробництва дронів у РФ: хоче створити 48 спеццентрів

Росія планує збільшити виробництво безпілотників на тлі війни з Україною. Для цього країна-агресор хоче створити майже півсотні спеціальних центрів.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс ".

Він розповів, що минулого року російським солдатам нібито передали понад 140 тисяч безпілотних апаратів різних типів виробництва РФ.

"Цього року випуск безпілотників планується збільшити в рази, а якщо сказати точніше, практично в 10 разів. Крім того, розширюється лінійка безпілотних систем, створюються безекіпажні катери", - додав глава Кремля.

Путін заявив, що основне завдання - "виробництво широкої лінійки безпілотників та максимально швидке налагодження виробництва".

Він уточнив, що роботи з проектування, випробування та серійного випуску дронів хочуть проводити в спеціальних науково-виробничих центрах.

"До 2030 року у різних регіонах планується створити 48 таких майданчиків", - розповів диктатор.