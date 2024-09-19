Путін розмріявся про збільшення виробництва дронів у РФ: хоче створити 48 спеццентрів
Росія планує збільшити виробництво безпілотників на тлі війни з Україною. Для цього країна-агресор хоче створити майже півсотні спеціальних центрів.
Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Він розповів, що минулого року російським солдатам нібито передали понад 140 тисяч безпілотних апаратів різних типів виробництва РФ.
"Цього року випуск безпілотників планується збільшити в рази, а якщо сказати точніше, практично в 10 разів. Крім того, розширюється лінійка безпілотних систем, створюються безекіпажні катери", - додав глава Кремля.
Путін заявив, що основне завдання - "виробництво широкої лінійки безпілотників та максимально швидке налагодження виробництва".
Він уточнив, що роботи з проектування, випробування та серійного випуску дронів хочуть проводити в спеціальних науково-виробничих центрах.
"До 2030 року у різних регіонах планується створити 48 таких майданчиків", - розповів диктатор.
Що передувало
Варто зауважити, що російські окупанти активно застосовують безпілотники у війні проти України. Вони користуються ними як для розвідки, так і для завдання ударів по українських захисниках та цивільних об'єктах України.
Зокрема, сьогодні, 19 вересня, стало відомо, що окупанти вдарили дроном по медичній установі у місті Середино-Буда. Внаслідок цього двоє чоловіків отримали поранення.
При цьому вночі окупанти запустили по Україні 42 "Шахеди". Українські захисники змогли збити усі безпілотники.
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