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Путін розмріявся про "гарантії безпеки" для Росії

15:14 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Путін (Getty Images)

Росія повинна забезпечити собі "гарантії безпеки" на кілька поколінь вперед.

З такою заявою виступив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Глава Кремля зробив низку абсурдних заяв на першому засіданні Держдуми РФ IX скликання.

Він вкотре почав запевняти, що російський народ нібито неможливо залякати або зламати.

Путін також вирішив нагадати депутатам про їхню відповідальність перед людьми. Диктатор фактично визнав проблеми у соціальній сфері та економіці РФ, а також наказав почати їх вирішувати.

На цьому глава Кремля не зупинився й вирішив публічно порозмірковувати про ситуацію на окупованих Росією територіях України.

Путін цинічно збрехав, що вибір жителів Донбасу та "Новоросії" щодо "возз'єднання" з РФ нібито був чітким і законним. Ба більше, диктатор почав вигадувати, що "вся Росія" бере участь у програмах розвитку цих територій.

Диктатор стверджує, що депутати Держдуми нібито є ветеранами так званої "СВО" (так влада РФ називає війну проти України - ред.) та, мовляв, довели свою відданість Росії на полі бою.

Ба більше, Путін додав, що Росія має забезпечити на багато поколінь уперед "надійні гарантії безпеки та суверенітету". Однак він не пояснив, як саме Москва збирається це зробити.

Розмірковуючи про стан російської економіки, глава Кремля зажадав захистити макроекономічну стабільність. Також він вимагає від влади виключити "руйнівний популізм" у бюджетній політиці.

Путін вкотре збрехав росіянам, що фінансова система та економіка країни-агресорки почуваються впевнено.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниГарантії безпеки