Путін розлютив Трампа на саміті на Алясці: той зірвався на крик і хотів піти, - FT

Путін у присутності кількох радників відхилив пропозицію США про скасування санкцій в обмін на перемир'я. Він наполягав на завершенні війни лише в тому випадку, якщо Україна капітулює і віддасть більше території.

FT пише, що російський диктатор виголосив довгу історичну лекцію, в якій згадав середньовічних князів, як-от Рюрик та Ярослав Мудрий, а також гетьмана Богдана Хмельницького. Він часто їх цитує під час своїх заяв про те, що Україна і Росія нібито є однією нацією.

Джерела видання розповіли, що Трамп дуже здивувався лекції Путіна, кілька разів підвищив голос і навіть погрожував піти. Зрештою він скоротив зустріч і скасував запланований обід, на якому делегації мали обговорити економічні зв'язки та співпрацю.

Financial Times наголосило, що завдяки цьому саміт спричинив зміну позиції американського лідера Дональда Трампа на користь України.

Зрушення в укладанні угоди

Навесні зусилля Трампа з укладення угоди зайшли в глухий кут, коли росіяни заявили, що Путін не зацікавлений в обговоренні мирного плану, розробленого США за участю України та Європи. В результаті зустріч, запланована на травень, була скасована.

Але на початку серпня угода неочікувано стала можливою - це відбулося після візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви і тригодинних переговорів з Путіним.

Зазначається, що диктатор став гнучкішим у територіальних питаннях, на що, імовірно, вплинули санкції США щодо імпорту російської нафти до Індії.

На Алясці президент США заявив, що готовий визнати анексію Криму Росією в 2014 році і змусити Україну поступитися деякими позиціями на лінії фронту, якщо Росія припинить бойові дії.

Путіна неправильно зрозуміли

Проте передбачувана угода базувалася "на хибних уявленнях". Територіальні "поступки" РФ, про які заявив Віткофф, зводилися до замороження лінії фронту в районах, які вона не змогла захопити силою, і вимагання від України здати весь Донбас.

"Він неправильно зрозумів все, що Путін сказав про те, про що йтиметься на саміті", - розповів один з учасників переговорів.

Крім того, представник Білого дому заперечив припущення, що спецпредставник Трампа неправильно витлумачив позицію країни-агресорки.

Російський диктатор наголосив, що жодна угода не буде можливою, якщо вона не вирішуватиме "корінні причини" конфлікту. За його словами, це зміна режиму в Києві, припинення розширення НАТО та постачання західної зброї Україні.

Пропозиція Трампа для Путіна була неприйнятною, оскільки він хотів капітуляції України.

FT пише, що допомога розвідки США та обговорення питання про надання Україні "Томагавків" є обнадійливими сигналами для Києва та ЄС. Припускається, що Трамп нарешті готовий чинити тиск на Росію, хоча й опосередковано, через них.