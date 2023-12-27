Путін розлючений. Росіяни шукають винних у знищенні "Новочеркаська", - партизани

Агенти військового руху українців та кримських татар у силових структурах повідомили про те, що до Феодосії сьогодні, 27 грудня, вночі направили оперативників ФСБ, контррозвідки, прокуратури та відомчої комісії. Також туди планує прибути начальство різних структур з Москви.

При цьому, за інформацією партизанів, відучора по всьому місту спостерігаються облави на місцевих жителів. У них проводять перевірку телефонів та обшуки у будинках. Окупанти таким чином намагаються знайти навідників.

"Путін у повній люті через знищення БДК "Новочеркаськ". Виданий наказ про покарання сил ППО Криму. Очікується зняття багатьох командирів і відправлення їх на фронт для участі в штурмових групах. Фактично позбавляються їх", - додають в "АТЕШ".

Військовий рух уточнює, що росіяни мають проблеми з виявленням ракет західного виробництва. Командири, які відповідають за протиповітряну оборону, приховують цю інформацію та кажуть, що проблем немає.

Партизани прогнозують, що слідство торкнеться кожного військового, який може бути причетним до провальної оборони від ракет. Їх, ймовірно, звинуватять у саботажі.

Знищення "Новочеркаська"

Нагадаємо, українські повітряні сили в ніч проти 26 грудня знищили великий десантний корабель росіян “Новочеркаськ” у Феодосії.

Це стало продовженням серії знищень кораблів Чорноморського флоту РФ Україною, внаслідок чого частину кораблів відвели із бухт Криму.

Більш детально про успішний удар українських військових - у матеріалі РБК-Україна.