Путін роздає прокремлівським бізнесменам відібрані підприємства, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, з моменту початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія взяла під державний контроль близько 180 компаній на суму близько 11,5 млрд доларів.

При цьому пріоритет надається компаніям, що належать іноземцям, включаючи компанії, що належать росіянам, які живуть за кордоном. З високим ступенем ймовірності це пов'язано із прагненням держави скоротити зовнішні (особливо західні) зв'язки у російській економіці, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, російська держава перерозподіляє активи прокремлівським бізнесменам, які підтримують війну проти України. Ця деприватизація, ймовірно, пов'язана із закликом президента Росії Володимира Путіна у своєму зверненні до росіян у лютому 2024 року створити нову націоналістичну еліту, створену війною проти України.

"Збільшення військових витрат посилило фінансовий тиск на російську державу, поряд з економічними санкціями та відпливом капіталу з Росії з початку вторгнення. Російська держава, швидше за все, посилить контроль над компаніями у "стратегічних" галузях, таких як оборона", - зазначають у Міноборони Британії.

Втрати західних компаній від бізнесу на території Росії

Нагадаємо, за даними аналізу Єльської школи менеджменту, близько 1000 компаній вийшли з бізнесу на території Росії, хоча сотні компаній все ще працюють або призупинили діяльність.

До компаній, які все ще працюють або ведуть бізнес у Росії, входять Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever і Reckitt. Інші, у тому числі Intesa Sanpaolo, стикаються з бюрократичними перешкодами у спробі піти.

Москва вимагає знижки не менше 50% при продажу іноземних активів і постійно посилює вимоги до виходу, часто погоджуючись із номінальною комісією лише в один карбованець.

За даними Financial Times, найбільші європейські компанії зазнали щонайменше 100 млрд євро прямих збитків від своєї діяльності на території Росії після повномасштабного вторгнення президента Володимира Путіна в Україну.