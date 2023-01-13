Путін робить ставку на бідних росіян, готових піти на війну за гроші, - Bloomberg

Зазначається, що бідні росіяни здебільшого були і залишаються ядром ​​путінського електорату. Після початку широкомасштабного вторгнення саме вони стали головною лояльною силою російського диктатора.

За словами експертів, найбідніші росіяни використовують війну як спосіб збагачення, швидкий порятунок від труднощів і боргів. Цьому також сприяє російська пропаганда, яка поширює рекламу армії у соцмережах та на рекрутингових порталах.

Щоб підтримувати таку лояльність бідних, Путін також знано збільшує соціальні виплати. Глава Кремля наказав виплатити сім'ям загиблих в Україні солдатів по 5 млн рублів, а пораненим - 3 млн рублів.

Так, у другій половині минулого року Росія витратила трохи більше 1 трлн рублів (15 млрд доларів) на допомогу сім'ям з дітьми і ще близько 400 млрд рублів на пенсії. Вже цього року ці суми хочуть подвоїти. Експерти вважають, що таке рішення російського уряду і значне зменшення прибуткові можуть зробити бюджет РФ ще крихкішим.

За даними аналітиків, в цілому люди в Росії біднішають, але їх стає менше. Водночас середній клас становить менше 10% і все частіше виїжджає з РФ.