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Путин резко изменил мнение о кадыровцах на фоне провала в Украине, - росСМИ

Фото: президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Разман Кадыров (Алексей Никольский / ТАСС)
Автор: Иван Носальский

Президента РФ Владимира Путина начало раздражать участие "кадыровский войск" в войне против Украины, потому что они никак не отличились в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал российского медиапроекта Get Kit.

По информации журналистов, в начале войны Путину нравилась деятельность кадыровцев. Тогда он присвоил высшую государственную награду - "герой России" - двоюродному брату главы Чечни Рамзана Кадырова депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову.

Но в последнее время, как сообщает Get Kit, глава российского государства раздражен медийной активностью Кадырова и его подразделений.

Высшее военное руководство РФ также недовольно деятельностью кадыровцев. Российских военных раздражает то, что подчиненные главы Чечни сильно не отличились в боях, но в медиа продвигают свой образ как якобы более храбрых и умелых бойцов сравнительно с остальными подразделениями армии РФ.

Отмечается, что к "войскам Кадырова" существует особое отношение со стороны высшего военного руководства России. Им разрешают оставаться в тылу в то время как обычных чеченских солдат, которые не имеют отношения к Кадырову, отправляют в наиболее горячие точки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в социальных сетях ежедневно появляются ролики, снятые солдатами полка спецназначения имени Ахмата Кадырова. Из-за активной жизни в соцсетях и постановочных роликов кадыровцев стали называть Тик-ток войсками.

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Владимир ПутинЧечняКадыровВойна России против Украины