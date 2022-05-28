Путин резко изменил мнение о кадыровцах на фоне провала в Украине, - росСМИ

По информации журналистов, в начале войны Путину нравилась деятельность кадыровцев. Тогда он присвоил высшую государственную награду - "герой России" - двоюродному брату главы Чечни Рамзана Кадырова депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову.

Но в последнее время, как сообщает Get Kit, глава российского государства раздражен медийной активностью Кадырова и его подразделений.

Высшее военное руководство РФ также недовольно деятельностью кадыровцев. Российских военных раздражает то, что подчиненные главы Чечни сильно не отличились в боях, но в медиа продвигают свой образ как якобы более храбрых и умелых бойцов сравнительно с остальными подразделениями армии РФ.

Отмечается, что к "войскам Кадырова" существует особое отношение со стороны высшего военного руководства России. Им разрешают оставаться в тылу в то время как обычных чеченских солдат, которые не имеют отношения к Кадырову, отправляют в наиболее горячие точки.