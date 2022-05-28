Путін різко змінив думку про кадировців на тлі провалу в Україні, - росЗМІ

За інформацією журналістів, на початку війни Путіну подобалася діяльність кадировців. Тоді він привласнив найвищу державну нагороду - "герой Росії" двоюрідному брату голови Чечні Рамзана Кадирова депутату Держдуми РФ Адаму Делімханову.

Але останнім часом, як повідомляє Get Kit, очільник російської держави роздратований медійною активністю Кадирова та його підрозділів.

Вище військове керівництво РФ також незадоволене діяльністю кадировців. Російських військових дратує те, що підлеглі глави Чечні сильно не відзначилися в боях, але в медіа просувають свій образ як нібито більш хоробрих і вмілих бійців порівняно з іншими підрозділами армії РФ.

Наголошується, що до "військ Кадирова" існує особливе ставлення з боку вищого військового керівництва Росії. Їм дозволяють залишатися в тилу в той час, як звичайних чеченських солдатів, які не мають відношення до Кадирова, відправляють у найбільш гарячі точки.