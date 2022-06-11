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Путин разрешил не исполнять решения ЕСПЧ в России

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин подписал закон, которые разрешается не исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский портал правовой информации.

Таким образом, в России могут не исполнять решения ЕСПЧ, которые были вынесены после 15 марта 2022 года. Компенсации по более ранним решениям могут выплачиваться до января 2023 года, но только в российских рублях.

Напомним, ранее Государственная дума РФ проголосовала за выход из Европейского суда по правам человека после того, как Москва была исключена из Совета Европы. Решение было потому, что некоторые решения ЕСПЧ якобы противоречат законодательству России.

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Владимир ПутинЕСПЧ