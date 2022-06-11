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Путін дозволив не виконувати рішення ЄСПЛ у Росії

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, які дозволяється не виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський портал правової інформації.

Таким чином, в Росії можуть не виконувати рішення ЄСПЛ, які були винесені після 15 березня 2022 року. Компенсації за більш ранніми рішеннями можуть виплачуватися до січня 2023 року, але тільки в російських рублях.

Нагадаємо, раніше Державна дума РФ проголосувала за вихід з Європейського суду з прав людини після того, як Москва була виключена з Ради Європи. Рішення було тому, що деякі рішення ЄСПЛ нібито суперечать законодавству Росії.

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Володимир ПутінЕСПЧ