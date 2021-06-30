ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин рассказал, зачем встречался с Байденом: от него многое зависит

Новина українською →
Москва, Среда 30 июня 2021 14:59
Путин рассказал, зачем встречался с Байденом: от него многое зависит Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин объяснил необходимость встречи с президентом США Джо Байденом. По его мнению, от американского президента многое зависит.

Об этом он заявил в ходе прямой линии.

В частности, ему задали вопрос о том, проводить переговоры с Байденом, если после этого вводятся новые санкции против России.

"От президента Соединенных Штатов многое зависит, хотя там своя политическая система, есть определенные противовесы. На то, что вы обратили внимание - это важный вопрос. Но он, на мой взгляд, в другой плоскости лежит, чем зависит что-то в данном случае от президента США или не зависит", - отметил Путин.

По его словам, США видят, что Россия продолжает развиваться, а ВВП Китая превысил американский.

"Партнеры в Штатах это понимают с одной стороны - вот и встреча в Женеве. Тогда как с другой стороны - стараются сохранить положение. Вот вам и угрозы, провокации, санкции", - подчеркнул российский президент.

Напомним, после саммита в Женеве Байден заявил, что хочет стабильных отношений с Путиным, в том числе, в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата.

Украинская сторона считает, что саммит Путина и Байдена показал, что настало время заставить Россию уйти с Донбасса и Крыма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Джозеф Байден встреча
NEWS
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
DAILY
Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти