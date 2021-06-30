Путин рассказал, зачем встречался с Байденом: от него многое зависит
Президент России Владимир Путин объяснил необходимость встречи с президентом США Джо Байденом. По его мнению, от американского президента многое зависит.
Об этом он заявил в ходе прямой линии.
В частности, ему задали вопрос о том, проводить переговоры с Байденом, если после этого вводятся новые санкции против России.
"От президента Соединенных Штатов многое зависит, хотя там своя политическая система, есть определенные противовесы. На то, что вы обратили внимание - это важный вопрос. Но он, на мой взгляд, в другой плоскости лежит, чем зависит что-то в данном случае от президента США или не зависит", - отметил Путин.
По его словам, США видят, что Россия продолжает развиваться, а ВВП Китая превысил американский.
"Партнеры в Штатах это понимают с одной стороны - вот и встреча в Женеве. Тогда как с другой стороны - стараются сохранить положение. Вот вам и угрозы, провокации, санкции", - подчеркнул российский президент.
Напомним, после саммита в Женеве Байден заявил, что хочет стабильных отношений с Путиным, в том числе, в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата.
Украинская сторона считает, что саммит Путина и Байдена показал, что настало время заставить Россию уйти с Донбасса и Крыма.