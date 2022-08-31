Путин пытается стереть идентичность у украинцев, вывезенных в Россию, - ISW

Институт предполагает, что президент России Путин, по всей видимости, создает условия для принудительной культурной ассимиляции перемещенных украинцев в России, чтобы стереть их украинскую культурную идентичность.

О создании "адаптационных центров" для проживающих в России "мигрантов" 29 августа говорил с Путиным глава Федерального агентства по вопросам национальностей Игорь Баринов. Он заявил, что с разрешения и поддержки Путина агентство работает над программами в пилотных регионах, чтобы убедиться, что "мигранты" знают и уважают российские традиции, обычаи и законы, чтобы предотвратить их "социальную изоляцию".

ISW отмечает, что 29 августа украинские войска начали наносить удары по российским понтонным переправам через Днепр, что согласовывается с началом украинского контрнаступления.

Украинские силы в течение длительного времени прилагали усилия для уничтожения российских наземных линий связи к объявлению о контрнаступательной операции, что, вероятно, свидетельствует о том, что украинские силы преданы долгосрочным усилиям, состоящим как из ударов, так и из наземных штурмов.

Украинское контрнаступление является слаженным процессом, для выполнения которого требуется определенное время. Кремль, вероятно, использует отсутствие немедленного взятия Херсона или молчания украинских военных по поводу прогресса украинского контрнаступления, чтобы показать украинские усилия как неудачные и подорвать доверие общества к его перспективам.

Российские войска продолжают корректировать свои позиции на юге, вероятно, в ответ на продолжающееся украинское контрнаступление и в рамках подготовки к более широким украинским контрнаступлениям дальше на восток.

Они продолжают опрокидывать большие колонны военной техники из Крыма и Мелитополя.

Украинское контрнаступление, вероятно, побуждает Россию к передислокации и изменению приоритетов по всем линиям боевых действий.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия по наземному штурму и ударам по российским войскам на Днепре. ВСУ добились успехов на земле и начали наносить удары по понтонным переправам через реку.

Президент России Путин, по всей видимости, создает правовые и социальные условия для принудительной культурной ассимиляции перемещенных украинцев в России, чтобы стереть их украинскую культурную идентичность.

Российские войска совершили ограниченную наземную атаку к северу от Харькова.

Оккупанты нанесли ограниченные наземные удары юго-западнее Изюма, к югу от Бахмута и вблизи западных окраин города Донецка.

Российские войска нанесли ограниченный наземный удар на севере Херсонской области.

Анонимный американский высокопоставленный военный чиновник заявил, что США полагают, что Россия ведет артиллерийский огонь с позиций вокруг и вблизи Запорожской АЭС.

Российские оккупационные власти продолжают пытаться принудительно интегрировать школы в оккупированной Украине в российскую образовательную систему и распространять методы социального контроля.

В регионах Российской Федерации продолжается комплектование и развертывание добровольческих батальонов.

По словам вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, на временно оккупированных Россией территориях так называемую фильтрацию не проходит около 30% местного населения.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация создала не менее 20 фильтрационных лагерей, через которые проходят жители оккупированных территорий.

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