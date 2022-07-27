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Путин пытается держать весь мир в заложниках, повышая цену на газ, - Трасс

Фото: Лиз Трасс, министр иностранных дел Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Британии считают, что президент РФ Владимир Путин пытается удержать в заложниках весь мир повышением цены на газ. Ему нельзя позволить достичь в этом успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Британии Лиз Трасс, которую цитирует The Guardian.

"Именно это (держать в заложниках - ред.) он и пытается сделать, и нам жизненно необходимо оставаться сильными перед лицом его ужасающей агрессии. Если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха, это приведет к невыразимым страданиям по всей Европе", - подчеркнула Трасс.

При этом она добавила, что президент страны-агрессора не остановится на захвате Украины, он представляет собой угрозу для Восточной Европы и демократии.

Напомним, ранее стало известно, что Россия планирует вдвое сократить поставки в Европу "Северным потоком". Она остановит еще одну турбину.

После этого цена на газ в Европе резко выросла. По состоянию на день 27 июля стоимость газа уже преодолела отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВеликобританияЦена на газ