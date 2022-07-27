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Путін намагається тримати весь світ у заручниках, підвищуючи ціну на газ, - Трасс

Фото: Ліз Трасс, міністр закордонних справ Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Британії вважають, що президент РФ Володимир Путін намагається утримати в заручниках весь світ підвищенням ціни на газ. Йому не можна дозволити досягти в цьому успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Британії Ліз Трасс, яку цитує The Guardian.

"Саме це (тримати в заручниках - ред.) він і намагається зробити, і нам життєво необхідно залишатися сильними перед обличчям його страхітливої агресії. Якщо ми дозволимо Володимиру Путіну домогтися успіху, це призведе до невимовних страждань по всій Європі", - підкреслила Трасс.

При цьому вона додала, що президент країни-агресора не зупиниться на захопленні України, він являє собою загрозу для Східної Європи і демократії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія планує вдвічі скоротити поставки в Європу "Північним потоком". Вона зупинить ще одну турбіну.

Після цього ціна на газ в Європі різко зросла. Станом на день 27 липня вартість газу вже подолала позначку в 2500 доларів за тисячу кубометрів.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяВеликобританіяЦіна на газ