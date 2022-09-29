Путин "психически нестабилен": глава Минагрополитики не уверен в продлении зерновой сделки

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что не может предсказать, будет ли продлена заключенная при посредничестве ООН и Турции сделка по экспорту зерна через Черное море, поскольку президент России Владимир Путин слишком "психически нестабилен".

Выступая на Future of Food and Farming в Париже, Сольский сказал, что "трудно обсуждать" шансы на продление сделки, которая позволяет Украине вести морскую торговлю, несмотря на ее войну с Россией, срок действия которой истечет в ноябре.

"Всегда можно обсудить эти возможности с психически здоровым человеком. В данной ситуации все не так", - сказал Сольский.

Несмотря на согласие на сделку в июле, Путин в последние недели подверг ее критике, утверждая, что подавляющее большинство экспортируемого зерна идет в богатые страны Европы, а не в уязвимые страны, которые больше всего в нем нуждаются. Такие замечания вызвали сомнения в том, что сделка будет действовать.

"Очень сложно что-либо планировать", - сказал Сольский. Он добавил, что Украина работает с ООН и Турцией над продлением соглашения, которое имеет жизненно важное значение для украинской экономики и стран с неблагополучной продовольственной безопасностью, особенно в Африке.

"Я думаю, что продление соглашения будет для нас очень тревожным вопросом до момента его подписания. У нас будет понимание, произойдет это или нет ближе к концу (действия соглашения, - ред.)", - сказал он.