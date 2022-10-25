Путін проводить ескалацію війни в Україні, яку він розпочав і програє, - Пелосі

"8 місяців минуло з початку повномасштабного вторгнення Росії до України, тривають порушення прав людини і воєнні злочини. Путін запустив кампанію терору. Ми бачимо удари по цивільних об'єктах, по містах, які покликані залякати український народ", - сказала вона.

За словами Пелосі, США засуджують дії Росії.

"Путін намагається знищити енергетичні об'єкти України, позбавивши населення енергопостачання та води. Використовує зґвалтування та викрадання, викрадання дітей, як зброю війни. Це виходить за межі ведення війни і звичаїв війни. Путін проводить ескалацію війни, яку він розпочав, яку він програє", - констатувала американський представник.

Також Пелосі пообіцяла і надалі допомагати Україні.

"Ми всі пообіцяли підтримувати Україну та український народ, ми визнаємо його сміливість в Криму та в інших місцях, які Путін спробував анексувати. Ми будемо надавати підтримку до перемоги", - констатувала конгресмен.