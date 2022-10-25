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Путин проводит эскалацию войны в Украине, которую он начал и проигрывает, - Пелоси

Фото: американский конгрессмен Нэнси Пелоси (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

США осуждают действия России и президента РФ Владимира Путина. Там уверены, что Кремль обязательно проиграет в войне, развязанной против Украины и будут поддерживать украинцев до победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление конгрессмена США Нэнси Пелоси во время Крымской платформы.

"8 месяцев прошло с начала полномасштабного вторжения России в Украину, продолжаются нарушения прав человека и военные преступления. Путин запустил кампанию террора. Мы видим удары по гражданским объектам, по городам, призванным запугать украинский народ", - сказала она.

По словам Пелоси, США осуждают действия России.

"Путин пытается уничтожить энергетические объекты Украины, лишив население энергоснабжения и воды. Использует изнасилование и похищение, похищение детей как оружие войны. Это выходит за пределы ведения войны и обычаев войны. Путин проводит эскалацию войны, которую он начал, которую он проиграет", - констатировала американский представитель.

Также Пелоси пообещала и в дальнейшем помогать Украине.

"Мы все пообещали поддерживать Украину и украинский народ, мы признаем его смелость в Крыму и в других местах, которые Путин попытался аннексировать. Мы будем оказывать поддержку до победы", - констатировала конгрессмен.

Как сообщалось, в саммите Крымской платформы, который проходит 24-25 октября, примет участие конгрессмен Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

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Владимир ПутинКрымская платформа