Путін провів нараду щодо кордону з Україною та наказав "видавити противника" з РФ

Російський диктатор Володимир Путін майже через тиждень після початку боїв у Курській області скликав ще одну нараду щодо ситуації на кордоні з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Він заявив, що українській військові нібито напали на Курську область для того, щоб спробувати зупинити наступ РФ у Донецькій області.
Путін традиційно похвалився неймовірно швидким просуванням росіян вздовж лінії фронту. Однак ймовірно, диктатор побоюється, що події у Курській області можуть посіяти ворожнечу і розбрат у російському суспільстві, залякати людей, завдати удару по внутрішньополітичній ситуації.
Саме тому Путін заявив, що військові РФ мають "видавити противника з російських територій і забезпечити надійне прикриття державного кордону".
"Це буде зроблено. Але головне зараз - розв'язання актуальних завдань, які складаються на цей час і виходячи з прогнозів розвитку ситуації", - сказав Путін.
На початку минулого тижня росіяни заявили про те, що нібито українські війська прорвали кордон з РФ у Курській області. Там почались масштабні бої, під час яких нібито українці захопили та взяли під свій контроль низку населених пунктів.
Українське військове командування не коментувало події у Курській області. Однак вже цими вихідними президент України Володимир Зеленський заявив, що нині українські військові "відтискають війну" на територію агресора.
Детальніше про те, що відбувається у прикордонних районах РФ читайте в нашому матеріалі "Стиль Сирського. Як "Курський прорив" може посилити переговорні позиції України".
Також РБК-Україна зібрало актуальні дані щодо того, де у Курській області українським військам, імовірно, вдалося просунутися.
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