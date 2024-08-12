Путін провів нараду щодо кордону з Україною та наказав "видавити противника" з РФ

Він заявив, що українській військові нібито напали на Курську область для того, щоб спробувати зупинити наступ РФ у Донецькій області.

Путін традиційно похвалився неймовірно швидким просуванням росіян вздовж лінії фронту. Однак ймовірно, диктатор побоюється, що події у Курській області можуть посіяти ворожнечу і розбрат у російському суспільстві, залякати людей, завдати удару по внутрішньополітичній ситуації.

Саме тому Путін заявив, що військові РФ мають "видавити противника з російських територій і забезпечити надійне прикриття державного кордону".

"Це буде зроблено. Але головне зараз - розв'язання актуальних завдань, які складаються на цей час і виходячи з прогнозів розвитку ситуації", - сказав Путін.