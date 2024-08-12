Путин провел совещание по границе с Украиной и приказал "выдавить противника" из РФ

Российский диктатор Владимир Путин почти через неделю после начала боев в Курской области созвал еще одно совещание по ситуации на границе с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Он заявил, что украинские военные якобы напали на Курскую область для того, чтобы попытаться остановить наступление РФ в Донецкой области.
Путин традиционно похвастался невероятно скорым продвижением россиян вдоль линии фронта. Однако вероятно, диктатор опасается, что события в Курской области могут посеять рознь и раздор в российском обществе, запугать людей, нанести удар по внутриполитической ситуации.
Именно поэтому Путин заявил, что военные РФ должны выдавить противника с российских территорий и обеспечить надежное прикрытие государственной границы.
"Это будет сделано. Но главное сейчас - решение актуальных задач, которые складываются в настоящее время и исходя из прогнозов развития ситуации", - сказал Путин.
В начале прошлой недели россияне заявили о том, что якобы украинские войска прорвали границу с РФ в Курской области. Там начались масштабные бои, в ходе которых якобы украинцы захватили и взяли под свой контроль ряд населенных пунктов.
Украинское военное командование не комментировало события в Курской области. Однако уже в эти выходные президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас украинские военные "оттесняют войну" на территорию агрессора.
Детальнее о том, что происходит в приграничных районах РФ читайте в нашем материале "Стиль Сырского. Как "Курский прорыв" может усилить переговорные позиции Украины".
Также РБК-Украина собрала актуальные данные по поводу того, где в Курской области украинским войскам, вероятно, удалось продвинуться.
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