Путін провалив свої цілі та буде воювати з Україною кібератаками, - італійська розвідка

Російська Федерація може використовувати паузу у веденні військових дій для того, щоб підготуватись до ведення тривалої війни. Так вважає італійська розвідка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на La Stampa.
Там вважають, що Москва може використати період відносної стагнації для перезапуску діяльності російського військово-промислового комплексу. Дані розвідки свідчать, що попри значні виробничі потужності Росії, вона починає відчувати вплив західних санкцій.
За даними розвідки, можна помітити що у РФ починається зниження підтримки війни. Однак більша частина населення все ж продовжує підтримувати роботу російського керівництва. Це пов'язано з поширенням пропаганди в російських ЗМІ.
"Москва не припинить втручатися в політичну динаміку і процеси прийняття рішень в країнах НАТО. Вдаючись ще більше, ніж у минулому, до примусових і маніпулятивних методів, таких як кібератаки, дезінформація, шантаж і використання таких важелів, як міграція та енергетика, причому останні приречені на втрату актуальності з огляду на прагнення Заходу знайти альтернативи енергетичній залежності від Росії", - сказано у статті.
При цьому, в італійській розвідці вважають, що застосування Росією ядерної зброї малоймовірне.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що найскладнішою точкою фронту залишається Бахмутський напрямок. Російські війська тиснуть на українських захисників, які стійко тримають оборону.
Як повідомлялося раніше, Служби безпеки Латвії зазначила, що бойові дії на в України триватимуть щонайменше протягом 2023 року. Обидві сторони будуть використовувати можливості для наступу, якщо такі будуть.
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