Путин проиграл кибербитву в Украине и на Западе, но не всю войну, - британская разведка

Как и в случае с наземным вторжением, первоначальные онлайн-планы президента РФ Владимира Путина, похоже, не оправдались. РФ проиграла информационную войну в Украине, но это еще неполная победа на киберфронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора разведки Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминга, которое цитирует The Economist.
"Пока президент Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать то, как российская дезинформация действует в других странах мира. Многие из самых густонаселенных стран не согласились с движением осуждения России за ее вторжение. Общественное мнение в тех местах имеет значение, и на него влияет уже информация, поступающая из России. Это новый фронт войны в Украине, и его последствия будут сохраняться, по крайней мере, до тех пор, пока длится конфликт", - сказал он.
Отчасти это связано с тем, по мнению Флеминга, Украина зарекомендовала себя как чрезвычайно эффективный киберзащитник.
"С момента аннексии Крыма в 2014 году страна кропотливо создавала цифровую крепость. Поскольку мы стали свидетелями героической обороны украинских военных, в Интернете мы, возможно, стали свидетелями самой эффективной оборонительной киберактивности в истории", - говорит британский разведчик.
По его словам, британская служба радиотехнической разведки помогла защитить критически важную инфраструктуру Украины.
"Через шесть месяцев после вторжения России становится ясно, … что использование страной (Россией, - ред.) наступательных киберинструментов было безответственным и неизбирательным, - говорится в заявлении. - Их (РФ, - ред..) информационные операции оказались неуклюжими и были поставлены под сомнение разглашением разведывательных данных".
По словам Флеминга, как оказалось, первые "кадры" неспровоцированного вторжения РФ в Украину были сделаны в киберпространстве еще до того, "как 24 февраля раздались пули", сопровождавшие масштабное вторжение.
"За месяц до этого российская военная разведка развернула вредоносное ПО WhisperGate для уничтожения и дефейса украинских правительственных систем. И менее чем за час до того, как Россия вторглась в Украину, она атаковала спутниковые сети ViaSat, используемые украинскими военными, правительством и гражданскими лицами. Атака распространилась на соседние страны, нанеся сопутствующий ущерб целому ряду услуг, от ветряных электростанций до доступа в Интернет", - говорит директор британской разведки.
Он уточнил, что онлайн-дезинформация быстро стала важной частью российской кампании, чтобы вызвать замешательство и хаос в Украине и за ее пределами.
"Россия уже использовала этот сценарий раньше, в том числе в Сирии и на Балканах", - добавил глава британской разведки.
Ранее директор разведки Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг заявил, что Владимир Путин переоценил способность своих вооруженных сил одержать быструю победу в войне против Украины. Главе Кремля врут о провалах военной кампании.
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