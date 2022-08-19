Путін програв кібербитву в Україні та на Заході, але не всю війну, - британська розвідка

"Поки що президент Путін повністю програв інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це привід для радості, ми не повинні недооцінювати те, як російська дезінформація діє в інших країнах світу. Багато хто з найбільш густонаселених країн не погодився з рухом засудження Росії за її вторгнення. Громадська думка в тих місцях має значення, і на неї вже впливає інформація, яка надходить з Росії. Це новий фронт війни в Україні, і його наслідки зберігатимуться принаймні доти, доки триває конфлікт", - сказав він.

Зокрема це пов'язано з тим, на думку Флемінга, Україна зарекомендувала себе надзвичайно ефективним кіберзахисником.

"З моменту анексії Криму у 2014 році країна ретельно створювала цифрову фортецю. Оскільки ми стали свідками героїчної оборони українських військових, в Інтернеті ми, можливо, стали свідками найефективнішої оборонної кіберактивності в історії", - каже британський розвідник.

З його слів, британська служба радіотехнічної розвідки допомогла захистити критично важливу інфраструктуру України.

"Через шість місяців після вторгнення Росії стає зрозуміло, що використання країною (Росією, - ред.) наступальних кіберінструментів було безвідповідальним і невиборчим, - йдеться в заяві. - Їх (РФ, - ред..) інформаційні операції виявилися незграбними і були поставлені під сумнів розголошенням розвідувальних даних".

За словами Флемінга, як виявилося, перші "кадри" неспровокованого вторгнення РФ в Україну були зроблені в кіберпросторі ще до того, "як 24 лютого пролунали кулі", що супроводжували масштабне вторгнення.

"За місяць до цього російська військова розвідка розгорнула шкідливе ПЗ WhisperGate для знищення та дефейсу українських урядових систем. І менш ніж за годину до того, як Росія вторглася в Україну, вона атакувала супутникові мережі ViaSat, які використовуються українськими військовими, урядом та цивільними особами. Атака поширилася на сусідні країни, завдавши супутньої шкоди цілій низці послуг, від вітрових електростанцій до доступу до Інтернету", - каже директор британської розвідки.

Він зазначив, що онлайн-дезінформація швидко стала важливою частиною російської кампанії, щоб викликати замішання та хаос в Україні та за її межами.

"Росія вже використала цей сценарій раніше, у тому числі в Сирії та на Балканах", - додав голова британської розвідки.