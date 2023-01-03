ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина припинила купувати газ, нафту та вугілля в Росії

Новость на русском →
Німеччина, Вівторок 03 січня 2023 16:55
Німеччина припинила купувати газ, нафту та вугілля в Росії Фото: Німеччина припинила купувати газ, нафту та вугілля в Росії (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

З 1 січня 2023 року Німеччина стала незалежною від російської нафти, повністю відмовившись від її постачання. Раніше в країні відмовились від російського газу та вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Федерального уряду Німеччини у Facebook.

"З 1.1.2023 Німеччина більше не отримуватиме російську нафту по трубопроводу - ще один важливий крок на шляху до кліматичного та кризового постачання енергії!", - йдеться в повідомленні.

Уряд Німеччини також зазначає, що раніше 55% всього імпорту газу, 50% імпорту вугілля та 35% імпорту нафти до Німеччини припадало саме на Росію.

Нагадаємо, Німеччина підписала перший довгостроковий контракт на закупівлю газу з Катару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НАФТА
NEWS
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села