Путін проголосив героями Росії канібалів і маніяків, – Кислиця в Радбезі ООН
Російська влада мобілізує у свої збройні сили особливо небезпечних злочинців, яким обіцяє помилування за участь у війні проти України. Після повернення з бойових дій деякі з них продовжують скоювати злочини на території РФ, заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Раді Безпеки ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Кислиця навів приклад: за даними ЗМІ, в армії РФ служать канібал Дмитро Малишев, який убив кількох людей і з'їв серце одного з них, і маніяк Олександр Масленніков, котрий убив і розчленував двох жінок.
Дипломат зазначив, що саме такі навички наразі затребувані в російському війську.
Він звернув увагу, що російський диктатор Володимир Путін називає таких людей "справжніми героями" Росії. За даними російських ЗМІ, щонайменше 24 засуджених убивці, які були помилувані й повернулися додому з України, знову вчинили вбивства.
"Важко навіть уявити, як страждають мешканці окупованих територій України, коли ґвалтівники та вбивці, що служать у російській армії, користуються повною безкарністю за злочини проти них", – наголосив Кислиця.
РФ почала мобілізувати ґвалтівників
У березні російська Держдума підтримала законопроекти, які дозволяють засудженим за зґвалтування укладати контракти з Міністерством оборони РФ.
Мобілізація засуджених в Україні
У травні Верховна рада схвалила відповідний законопроект. Згідно з документом, мобілізуватись з тюрми не можуть депутати, частина топкорупціонерів, винні у тяжких злочинах (вбивства, зґвалтування). Для мобілізованих засуджених передбачається умовно-дострокове звільнення.
Очікується, що в Україні можуть бути мобілізовані від 10 до 20 тисяч ув'язнених.
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