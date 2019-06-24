Путин продлил запрет на импортные продукты для жителей России

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил запрет на импорт ряда продовольственных товаров из стран Запада на территорию РФ. Об этом говорится в указе российского президента.

Согласно документу, запрет продуктов из Соединенных Шатов, Европейского Союза, Австралии, Канады, Украины продлевается до 31 декабря 2020 года.

Запрет на импорт продовольствия на территорию России был введен Владимиром Путиным 6 августа 2014 года и с тех пор ежегодно продлевается. Таким образом Путин ответил на секторальные санкции стран Запада против России, которые последовали за сбитый в небе над Донбассом малазийский "Боинг".

Конкретный перечень продукции, попавшей под запрет для жителей России, определен правительством России. Запрещенными считаются мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты.

По данным исследования Центра европейских политических исследований (CEPS), санкции стран Запада и ответные запреты России на импорт некоторых продуктов имели нулевой эффект на объем торговли между ЕС и РФ.