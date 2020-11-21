ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Путин продлил контрсанкции, в том числе против Украины

Автор: РБК-Украина

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил действие своего указа о "продуктовом эмбарго" в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Они будут действовать до конца 2021 года.

Самые читаемые новости

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации указа, и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

Российские контрсанкции предполагают продовольственное эмбарго на продукты из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.

Напомним, в августе 2014 года правительство России в ответ на ужесточение западных санкций запретило импорт ряда продуктов из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. В июне 2015 г. этот запрет был продлен до августа 2016 г.

Из этих стран нельзя ввозить, мясо, молочные продукты, рыбу и другие продукты.

Ранее сообщалось, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета ЕС о расширении санкций против участников строительства Керченского моста.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинСанкции