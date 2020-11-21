Путін продовжив контрсанкції, в тому числі проти України

Президент Російської Федерації Володимир Путін продовжив дію свого указу про "продуктовому ембарго" щодо країн, які взяли антиросійські санкції. Вони будуть діяти до кінця 2021 року.

Відповідний указ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Також уряду доручено забезпечити здійснення заходів щодо реалізації указу, і при необхідності внести пропозиції про зміну строку дії зазначених контрсанкцій.

Російські контрсанкції припускають продовольче ембарго на продукти з США, ЄС, Австралії, Норвегії, Канади, Албанії, Чорногорії, Ісландії, Ліхтенштейну та України.

Нагадаємо, в серпні 2014 року уряд Росії у відповідь на посилення західних санкцій заборонив імпорт ряду продуктів з ЄС, США, Австралії, Канади та Норвегії. У червні 2015 р. ця заборона була продовжено до серпня 2016 р.

З цих країн не можна ввозити, м'ясо, молочні продукти, рибу та інші продукти.

Раніше повідомлялося, що Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до рішення Ради ЄС про розширення санкцій проти учасників будівництва Керченського мосту.