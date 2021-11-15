Путин приравнял товары из ОРДЛО к российским и допустил к госзакупкам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым приравнял товары из ОРДЛО к российским. Документ также содержит поручение правительству упростить их допуск на рынок России и к госзакупкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст указа Путина .

В документе отмечается, что правительство РФ в течение месяца должно обеспечить допуск товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на рынок России наравне с российскими производителями. Указом также предусмотрен их допуск к государственным закупкам.

"На равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районах в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц", - говорится в документе.

Российское правительство также должно признать сертификаты происхождения товаров из ОРДЛО и определить пункты пропуска, через которые они будут поставляться в Россию.