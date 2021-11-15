RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін прирівняв товари з ОРДЛО до російських і допустив до держзакупівель

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким прирівняв товари з ОРДЛО до російських. Документ також містить доручення уряду спростити їх допуск на ринок Росії і до держзакупівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст указу Путіна.

У документі наголошується, що Уряд РФ протягом місяця має забезпечити допуск товарів з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на ринок Росії нарівні з російськими виробниками. Указом також передбачений їх допуск до державних закупівель.

"На рівних умовах з товарами російського походження товарів, що походять із зазначених районах з метою здійснення закупівель товарів для забезпечення державних і муніципальних потреб і закупівель товарів окремими видами юридичних осіб", - йдеться в документі.

Російський уряд також має визнати сертифікати походження товарів з ОРДЛО та визначити пункти пропуску, через які вони поставлятимуться до Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяОРДЛО