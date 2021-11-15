Путін прирівняв товари з ОРДЛО до російських і допустив до держзакупівель

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким прирівняв товари з ОРДЛО до російських. Документ також містить доручення уряду спростити їх допуск на ринок Росії і до держзакупівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст указу Путіна .

У документі наголошується, що Уряд РФ протягом місяця має забезпечити допуск товарів з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на ринок Росії нарівні з російськими виробниками. Указом також передбачений їх допуск до державних закупівель.

"На рівних умовах з товарами російського походження товарів, що походять із зазначених районах з метою здійснення закупівель товарів для забезпечення державних і муніципальних потреб і закупівель товарів окремими видами юридичних осіб", - йдеться в документі.

Російський уряд також має визнати сертифікати походження товарів з ОРДЛО та визначити пункти пропуску, через які вони поставлятимуться до Росії.