Путін придумав, куди постачати російський газ замість Європи

Глава Кремля Володимир Путін знайшов варіант, куди постачати російський газ замість Європи. Йдеться про десятки мільярдів кубів на рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Так, йдеться про Іран. На даному етапі Москва і Тегеран обговорюють технічні питання, пов'язані з планами експорту російського газу в країну.
"Якщо говорити про обсяги можливих поставок, то ми вважаємо, що починати потрібно з невеликих обсягів, до 2 млрд кубічних метрів", - сказав Путін на прес-конференції після переговорів із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.
А загалом, як зазначив він, це може вийти на обсяги постачання в Іран до 55 млрд кубічних метрів газу на рік.
Нещодавно ЗМІ писали, що Іран веде таємні переговори з РФ про реалізацію ядерної програми. Крім того, 17 січня, як повідомлялося раніше, Росія та Іран планують підписання договору про стратегічне партнерство. Цікаво, що документ не визнає окуповані території України російськими.
Крім того, як зазначав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна політтехнолог Тарас Загородній, угода ніяк не вплине на хід війни в Україні.
Це питання актуальне, оскільки після підписання аналогічної угоди Росії та Північної Кореї, війська КНДР почали брати участь у війні в Україні, двох із них нещодавно взяли в полон Сили оборони на Курському напрямку.
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