Путін придумав, куди постачати російський газ замість Європи

Глава Кремля Володимир Путін знайшов варіант, куди постачати російський газ замість Європи. Йдеться про десятки мільярдів кубів на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ .

Так, йдеться про Іран. На даному етапі Москва і Тегеран обговорюють технічні питання, пов'язані з планами експорту російського газу в країну.

"Якщо говорити про обсяги можливих поставок, то ми вважаємо, що починати потрібно з невеликих обсягів, до 2 млрд кубічних метрів", - сказав Путін на прес-конференції після переговорів із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

А загалом, як зазначив він, це може вийти на обсяги постачання в Іран до 55 млрд кубічних метрів газу на рік.