Путин придумал, куда поставлять российский газ вместо Европы
Глава Кремля Владимир Путин нашел вариант, куда поставлять российский газ вместо Европы. Речь идет про десятки миллиардов кубов в год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Так, речь идет об Иране. На данном этапе Москва и Тегеран обсуждают технические вопросы, связанные с планами экспорта российского газа в страну.
"Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 млрд кубических метров", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
А в целом, как отметил он, это может выйти на объемы поставки в Иран до 55 млрд кубических метров газа в год.
Встреча Путина и Пезешкиана
Недавно СМИ писали, что Иран ведет тайные переговоры с РФ о реализации ядерной программы. Кроме того, 17 января, как сообщалось ранее Россия и Иран планируют подписание договора о стратегическом партнерстве. Интересно, что документ не признает оккупированные территории Украины российскими.
Кроме того, как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина политтехнолог Тарас Загородний, соглашение никак не повлияет на ход войны в Украине.
Этот вопрос аактуален, поскольку после подписания аналогичного соглашения России и Северной Кореи, войска КНДР начали участвовать в войне в Украине, двух из них недавно взяли в плен Силы обороны на Курсом направлении.
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