Путин придумал, куда поставлять российский газ вместо Европы

Глава Кремля Владимир Путин нашел вариант, куда поставлять российский газ вместо Европы. Речь идет про десятки миллиардов кубов в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ .

Так, речь идет об Иране. На данном этапе Москва и Тегеран обсуждают технические вопросы, связанные с планами экспорта российского газа в страну.

"Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 млрд кубических метров", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

А в целом, как отметил он, это может выйти на объемы поставки в Иран до 55 млрд кубических метров газа в год.