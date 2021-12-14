Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию у границ Украины

Разговор состоялся 13 декабря.

"Главной темой разговора была тревожная ситуация у границ Украины. Президенты отметили важность сотрудничества для того, чтобы ситуацию можно было урегулировать дипломатическим путем", - говорится в сообщении.

Президент Финляндии побеседовал с президентом США Джо Байденом перед разговором с Путиным, уточнили в ведомстве.

"В контексте разговора о двусторонних отношениях, Саули Ниинистьо рассказал Байдену о краеугольных камнях финской политики безопасности. Президент Ниинистьо отметил, что ценит политику открытых дверей НАТО", - говорится в сообщении.