Путин и президент Финляндии обсудили ситуацию у границ Украины

Президент Финляндии Саули Ниинистьо и его коллега Владимир Путин провели переговоры. Они, в частности, обсудили ситуацию вокруг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на сайт президента Финляндии.
Разговор состоялся 13 декабря.
"Главной темой разговора была тревожная ситуация у границ Украины. Президенты отметили важность сотрудничества для того, чтобы ситуацию можно было урегулировать дипломатическим путем", - говорится в сообщении.
Президент Финляндии побеседовал с президентом США Джо Байденом перед разговором с Путиным, уточнили в ведомстве.
"В контексте разговора о двусторонних отношениях, Саули Ниинистьо рассказал Байдену о краеугольных камнях финской политики безопасности. Президент Ниинистьо отметил, что ценит политику открытых дверей НАТО", - говорится в сообщении.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если президенты Байден и Путин снова проведут разговор, то будут и американско-украинские переговоры.