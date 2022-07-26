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Путін запропонував налагодити виробництво "Байрактарів" у Росії, - Ердоган

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Анкара, Вівторок 26 липня 2022 18:45
Путін запропонував налагодити виробництво "Байрактарів" у Росії, - Ердоган Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом запропонував налагодити виробництво ударних безпілотників "Байрактар" в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TGRT Haber.

Зокрема, сьогодні Ердоган на засіданні Центральної виконавчої ради Партії справедливості і розвитку оголосив, що у "Байрактарів" з'явилися нові клієнти.

За його словами, на зустрічі в Тегерані російський президент Путін висловив бажання співпрацювати з Туреччиною у виробництві бойових безпілотників. Крім того, Ердоган підкреслив, що ОАЕ також запропонували побудувати завод компанії Baykar на своїй території.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не дозволить продаж "Байрактарів" до Росії. За його словами, причина - підтримка української боротьби за незалежність.

Тим часом стало відомо, що Кабінет міністрів підготував законопроект для будівництва заводу з виробництва цих бойових дронів в Україні.

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