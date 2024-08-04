Путін прагне використовувати Іран у своєму протистоянні із Заходом, - ISW

Передача зазначених матеріальних засобів не відбулася через дипломатичний тиск США та Саудівської Аравії, пише ISW, посилаючись на відповідний матеріал CNN. Проте цей план свідчить про зростаюче військове партнерство РФ з Іраном. В Інституті припускають, що Росія, ймовірно, має на меті використовувати іранських проксі для опосередкованого протистояння Заходу та впливу на формування його рішень.

Джерела CNN заявили, що щонайменше троє російських військових посадовців вирушили до Ємену наприкінці липня 2024 року, щоб надати хуситам консультації і, можливо, допомогти у проведенні бойових навчань, які пізніше були скасовані.

Офіційні особи США заявили, що Росія розглядає озброєння та консультування хуситів як захід у відповідь на зняття деяких обмежень США на використання Україною американської зброї для ударів вглиб РФ.

Повідомлення про плани Росії підтримати хуситів, щоб опосередковано протистояти Заходу та загрожувати подальшою ескалацією, узгоджуються з декількома російськими інформаційними та гібридними операціями, які мають на меті спонукати Захід до самоутримання від підтримки України через побоювання конфронтації з Росією, зазначили аналітики Інституту.

Готовність Путіна розглянути можливість підтримки хуситів під час їхнього можливого нападу на Ізраїль є частиною поглиблення російсько-іранської військової співпраці та зростання залежності Росії від Ірану щодо високоточної зброї та компонентів, вважають в ISW.

Поглиблення партнерства Росії з Іраном, ймовірно, спонукатиме Росію розглянути можливість підтримки інших іранських проксі та використання цих груп в інших непрямих спробах погрожувати Заходу ескалацією, припустили в Інституті.

"Підвищена готовність Росії використовувати Іран та його помічників для опосередкованого протистояння із Заходом завадить спробам Росії представити російську зовнішню політику на Близькому Сході як збалансовану та може ще більше ускладнити відносини Росії з країнами, стурбованими російсько-іранською співпрацею", - йдеться у звіті.