Путин стремится использовать Иран в своем противостоянии Западу, - ISW

Передача указанных материальных средств не состоялась из-за дипломатического давления США и Саудовской Аравии, пишет ISW, ссылаясь на соответствующий материал CNN. Однако этот план свидетельствует о растущем военном партнерстве РФ с Ираном. В Институте предполагают, что Россия, вероятно, преследует цель использовать иранские прокси для опосредованного противостояния Западу и влияния на формирование его решений.

Источники CNN заявили, что по меньшей мере три российских военных чиновника отправились в Йемен в конце июля 2024 года, чтобы предоставить хуситам консультации и, возможно, помочь в проведении боевых учений, которые позже были отменены.

Официальные лица США заявили, что Россия рассматривает вооружение и консультирование хуситов как ответную меру на снятие некоторых ограничений США на использование Украиной американского оружия для ударов вглубь РФ.

Сообщения о планах России поддержать хуситов, чтобы косвенно противостоять Западу и угрожать дальнейшей эскалацией, согласовываются с несколькими российскими информационными и гибридными операциями, которые призваны побудить Запад к воздержанию от поддержки Украины из-за опасений конфронтации с Россией.

Готовность Путина рассмотреть возможность поддержки хуситов во время их возможного нападения на Израиль является частью углубления российско-иранского военного сотрудничества и роста зависимости России от Ирана в плане высокоточного оружия и компонентов, считают в ISW.

Углубление партнерства России с Ираном, вероятно, будет побуждать Россию рассмотреть возможность поддержки других иранских прокси и использование этих групп в других косвенных попытках угрожать Западу эскалацией, предположили в Институте.

"Повышенная готовность России использовать Иран и его помощников для опосредованного противостояния с Западом помешает попыткам России представить российскую внешнюю политику на Ближнем Востоке как сбалансированную и может еще больше усложнить отношения России со странами, обеспокоенными российско-иранским сотрудничеством", - говорится в отчете.