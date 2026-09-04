Путін не прагне атакувати НАТО, - Трамп відреагував на Лейпциг

Президент США Дональд Трамп відреагував на спробу атаки українського літаку у Лейпцигу, яку пов'язують з Росією. Він вважає, що приводів для занепокоєння немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави США, передає The White House в Х.
Журналіст запитав Трампа: хіба не є нападом на територію НАТО знайдений в аеропорту Лейпцигу дрон з вибухівкою ?
На що президент США відповів, що не думає, що Путін атакуватиме НАТО.
"Я з ним розмовляю. Я його дуже добре знаю. Путін не прагне атакувати територію НАТО", - запевнив Трамп.
Раніше РБК-Україна писало, що 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці дронів на аеропорт Лейпцига. Берлін закриває консульство РФ у Бонні, розриває договір щодо "Російського дому" та ініціює нові санкції в ЄС.
Також повідомлялося, що у ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124, через що аеропорт тимчасово зупиняв роботу.
Крім того, FPV-дрон влучив у найвразливішу частину крила літака - там, де розташовані паливні баки. Це означає, що атака була цілеспрямованою, а не просто "попередженням".