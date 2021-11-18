Путин пожаловался, что НАТО "сломало все механизмы диалога" и пригрозил ответом

Президент России Владимир Путин обвинил НАТО в разрушении всех механизмов диалога. Он также пообещал "адекватный ответ" на действия Альянса возле российских границ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на заседании коллегии МИД России.
Путин заявил, что в отношениях с НАТО у России сложилась "удручающая ситуация". Он обвинил Альянс в конфронтационном настрое и демонстративном приближении военной инфраструктуры к российским границам.
"Более того, НАТО сломало все механизмы диалога. На военную же активность НАТО по периметру наших границ мы будем адекватно реагировать", - добавил президент РФ.
Напомним, США и европейские страны предупреждают о возможности нового вторжения России в Украину. О том, при каких условиях Москва может решиться на очередную атаку и зачем это нужно Путину - в материале главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.