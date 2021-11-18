RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін поскаржився, що НАТО "зламало всі механізми діалогу" і пригрозив відповіддю

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін звинуватив НАТО в руйнуванні всіх механізмів діалогу. Він також пообіцяв "адекватну відповідь" на дії Альянсу біля російських кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна на засіданні колегії МЗС Росії.

Путін заявив, що у відносинах з НАТО у Росії склалася "гнітюча ситуація". Він звинуватив Альянс в конфронтаційному настрої і демонстративному наближенні військової інфраструктури до російських кордонів.

"Щобільше, НАТО зламало всі механізми діалогу. На військову ж активність НАТО по периметру наших кордонів ми будемо адекватно реагувати", - додав президент РФ.

Нагадаємо, США та європейські країни попереджають про можливість нового вторгнення Росії до України. Про те, за яких умов Москва може зважитися на чергову атаку і навіщо це потрібно Путіну – у матеріалі головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінНАТОРосійська Федерація