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Путин пожаловался, что НАТО "сломало все механизмы диалога" и пригрозил ответом

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Москва, Четверг 18 ноября 2021 15:59
Путин пожаловался, что НАТО "сломало все механизмы диалога" и пригрозил ответом Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин обвинил НАТО в разрушении всех механизмов диалога. Он также пообещал "адекватный ответ" на действия Альянса возле российских границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на заседании коллегии МИД России.

Путин заявил, что в отношениях с НАТО у России сложилась "удручающая ситуация". Он обвинил Альянс в конфронтационном настрое и демонстративном приближении военной инфраструктуры к российским границам.

"Более того, НАТО сломало все механизмы диалога. На военную же активность НАТО по периметру наших границ мы будем адекватно реагировать", - добавил президент РФ.

Напомним, США и европейские страны предупреждают о возможности нового вторжения России в Украину. О том, при каких условиях Москва может решиться на очередную атаку и зачем это нужно Путину - в материале главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

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Владимир Путин НАТО Российская Федерация
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